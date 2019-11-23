بيت العيلة.. لإيواء الأيتام وذويهم في سوريا

عدنان الحسين-إدلب

أنشئ مؤخراً في مدينة إدلب السورية المنزل الخاص بالأطفال الأيتام وأمهاتهم "بيت العيلة" وذلك بمبادرة تطوعية من فريق المجد للأعمال الإنسانية عقب تجهيز المكان وتأمين التكلفة عبر التبرعات.

ويعمل القائمون على الدار على تأمين الرعاية والتعليم وكافة مستلزمات الحياة الأساسية لنحو 45 طفلا مع أمهاتهم، بعضهم يقطن في المنزل وآخرون تم تأمين سكن لهم خارجه.

ويقدم بيت العيلة الرعاية للأطفال ويوفر كافة مستلزماتهم التعليمية وأنشطة متعددة للدعم النفسي والترفيه وأنشطة دينية عبر مدربات متخصصات.

ويلاقي نشاطه استحسانا كبيرا من الأمهات الأيتام خاصة النازحات منهن والمهجرات من مناطق أخرى.

ويأمل المشرفون على بيت العيلة استمرار نشاطهم وإيجاد دعم أكبر ليتمكنوا من توسعته وزيادة عدد المستفيدين وتقديم خدمات أخرى لمن حرمتهم الحرب من أبسط حقوقهم وسرقت منهم طفولتهم وآباءهم.