البث الحي
عـاجـل: مراسل الجزيرة: المتحدث باسم قوات حفتر يعلن حظرا جويا فوق العاصمة الليبية طرابلس باستثناء مطار معيتيقة
ابحث

بالفيديو.. كلاب بوليسية في ساحة التحرير لحماية المتظاهرين

 بادر ستار زوير -وهو مدرب كلاب بوليسية- بجلب كلاب بوليسية إلى ساحة التحرير (وسط بغداد) بهدف حماية المتظاهرين، وذلك عبر تفتيش كل من يدخل الساحة؛ بحثا عن أسلحة أو مواد متفجرة.

ويقول زوير إنه درب هذه الكلاب بنفسه، وإنه قام بمبادرته بعلم الجهات الأمنية الرسمية.

من جهتهم، أشاد نشطاء ومتظاهرون بهذه الخطوة، معتبرين أن زوير ينطلق من دافع وطني، وأن من شأن مبادرته أن تعزز أمن المتظاهرين في ساحة التحرير.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
بالفيديو: وسط أزيز الرصاص.. أصحاب التوك توك يخطفون الأضواء باحتجاجات العراق
أرجيلة وأحمر الشفاه ومكنسة.. مواقف طريفة بمظاهرات العراق
شاهد.. ملفوفا بالعلم.. متظاهر يصطحب أسدا لاحتجاجات العراق
بالفيديو.. حتى في حفل زفافه لم يفارق ساحة التحرير
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
بيت العيلة.. لإيواء الأيتام وذويهم في سوريا
اختفى 20 ساعة وسط غابة كثيفة.. إنقاذ طفل جزائري من الهلاك
سكان المدن الخضراء أطول عمرا
سكانها يولدون "فنانين" بالفطرة.. شاهد قرية تونس العجيبة في مصر