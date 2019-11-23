بالفيديو.. كلاب بوليسية في ساحة التحرير لحماية المتظاهرين

بادر ستار زوير -وهو مدرب كلاب بوليسية- بجلب كلاب بوليسية إلى ساحة التحرير (وسط بغداد) بهدف حماية المتظاهرين، وذلك عبر تفتيش كل من يدخل الساحة؛ بحثا عن أسلحة أو مواد متفجرة.

ويقول زوير إنه درب هذه الكلاب بنفسه، وإنه قام بمبادرته بعلم الجهات الأمنية الرسمية.

من جهتهم، أشاد نشطاء ومتظاهرون بهذه الخطوة، معتبرين أن زوير ينطلق من دافع وطني، وأن من شأن مبادرته أن تعزز أمن المتظاهرين في ساحة التحرير.