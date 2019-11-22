بالفيديو.. حتى في حفل زفافه لم يفارق ساحة التحرير

أصر شاب عراقي على إقامة حفل زفافه في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد حيث مركز المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح أنه واصل خلال الأسابيع الماضية تواجده في ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة، وأنه حتى في يوم عرسه أحب أن يقيم حفل الزفاف بين زملائه في الساحة من باب الامتنان لهم والتقدير لما يقومون به من واجب وطني.

وعن المدعوين للاحتفال، أوضح العريس أنه لا قيود لعدد المدعوين، معتبرا أن كل المتواجدين في ساحة التحرير مدعوون للاحتفال.

وقال العريس وهو في سيارة زفافه جالس بجانب عروسه "إنه يشارك في المظاهرات للمطالبة بتغيير النظام وتغيير الدستور للوصول إلى عراق نتمناه".