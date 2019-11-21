من كان سببا في اندلاع أكثر الحروب بالعالم.. الملكات أم الملوك؟

كشف باحثون أميركيون أن الملكات أكثر شراسة من الملوك خلال الحروب وأنهن تسببن في شنّ الحروب في كثير من الأحيان، وذلك خلافا للاعتقاد السائد الذي يقول إن الرجال هم من حرّضوا على شنّ جميع الحروب وعمليات الإبادة الجماعية في العالم.

وأوضح الكاتب أشلي كوي -في تقرير نشرته مجلة أنشينت أوريجنز الأميركية- أن الملكات خضن حروبا على مر القرون أكثر من الملوك بنسبة 39% وأن ما يُصَوَّرُ في الأساطير والحكايات الخيالية على أن الملوك الذكور يعلنون الحروب الكبرى والنساء أقل نزعة للصراع اعتقاد خاطئ.

ودرس عالما السياسة أويندريلا دوبي من جامعة شيكاغو، وآس. بي وهاريش من جامعة مكغيل مجموعة مختارة من أغلب الملوك والملكات الأوروبيين الذين حكموا بين عام 1480 و1913 -فترة شملت 193 حاكما في 18 دولة- ووجدا أن البلدان التي حكمتها الملكات كانت أكثر استعدادا لخوض الحروب من تلك التي حكمها الملوك وأنهن يتعرضن للهجمات بوتيرة أكبر منهم.