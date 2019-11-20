مهن تهدد الأميركيين بالانتحار والأمراض النفسية
أفادت ألانا أختار الكاتبة بالموقع أن المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أصدر عام 2018 تقريرا كشف فيه أن معدلات الانتحار في صفوف الأطباء البيطريين بالولايات المتحدة كانت أعلى بكثير، مقارنة بالمعدلات المسجلة لسائر السكان بالبلاد.
مهن الإطفاء والإسعاف
كشفت دراسات أن 5.2% من الوفيات المسجلة بصفوف العاملين بمجال الإسعاف الطبي بين عامي 2009 و2015 كانت بسبب الانتحار، مقارنة بنسبة 2.2% من غير العاملين في هذا المجال.
وعزا الباحثون ارتفاع معدل الانتحار إلى الضغط النفسي المزمن أثناء العمل بالإضافة إلى تعاطي المخدرات والإدمان على الكحول، وتعتبر هذه الوظيفة من ضمن أكثر الوظائف منخفضة الأجر في مجال الطب ويبلغ الدخل السنوي أقل بحوالي 30% من العامل الأميركي العادي حسب بيانات 2018، وهو ما دفع العاملين فيه إلى البحث عن وظائف إضافية لتلبية حاجياتهم.
مجال البناء
سُجّل أعلى معدلات الانتحار في عامي 2012 و2015 في صفوف الرجال العاملين في مجال البناء من إجمالي العاملين في الولايات المتحدة حسب تقرير أصدره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه بسبب إدمانهم على المشروبات الكحولية.
وكشفت دراسة نُشرت في "مجلة الهندسة وإدارة البناء" أن المخاوف المتعلقة بالأمن الوظيفي والتعرض للإصابة وقضاء القليل من الوقت مع العائلة تعتبر من أهم العوامل التي تسهم في ضعف الصحة النفسية للعاملين بقطاع البناء.
رعاية الأطفال
أوردت الكاتبة أن 40% من العاملين في مجال رعاية الأطفال والتعليم يعانون من الاكتئاب السريري وذلك وفقًا لدراسة أجراها باحثون في مجال الصحة العامة بجامعة واشنطن في 2018.
وقالت مؤلفة الدراسة هيذر هيل إن معدل الاكتئاب في صفوف العاملين بهذا المجال يصل إلى ضعف معدل النساء ذوات الدخل المنخفض وأربعة أضعاف معدل النساء بشكل عام.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل بأن الولايات المتحدة توظف حوالي 1.1 مليون عامل في مجال رعاية الأطفال بمتوسط أجر يقدر بحوالي 11 دولارًا في الساعة.
كشف تقرير صدر عن الأكاديمية الوطنية للطب في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن ما بين 35% و54% من الممرضات والأطباء يعانون من أعراض الاحتراق النفسي المهني.
التمريض
ذكرت الكاتبة أن نتائج التحقيق الأول من نوعه على مستوى البلاد الذي أجراه باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو حول الانتحار في صفوف الممرضين تحيل إلى أن معدلات الانتحار بالنسبة للممرضين والممرضات على حد سواء هي الأعلى في البلاد.
وبلغت نسبة انتحار الممرضات حوالي 58% مقارنة بعدد النساء في الولايات المتحدة بينما بلغت نسبة انتحار الممرضين حوالي 41%، مقارنة بعدد السكان الرجال.
وتتمثل المصاعب التي يواجهها العاملون في هذا المجال ساعات العمل الطويلة بسبب نقص الممرضين إلى جانب التعرض للإيذاء الجسدي واللفظي في العمل.
عمال المطاعم
وفقًا للجمعية الوطنية للمطاعم، تشكل المطاعم في الولايات المتحدة صناعة تبلغ قيمتها 863 مليار دولار وتشغل 15.3 مليون موظف لكن صناعة المطاعم تتضمن أحد أعلى معدلات تعاطي المخدرات وإدمان الكحول وعدم التعامل مع مشاكل الصحة النفسية.
وقد يؤدي جمع هذه الصناعة بين العمل الشاق والإجهاد المستمر وانعدام التأمين الصحي إلى الإصابة بمشاكل متعلقة بالصحة النفسية.
العاملون في المجال الإنساني
تتسبب طبيعة عمل الموظفين في المجال الإنساني التي تتمثل في تقديم المساعدات للبلدان التي تعاني من أزمات بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في تعرضهم للعديد من المشاكل النفسية على غرار الضغط النفسي والقلق والاكتئاب.
أوضحت الكاتبة أن المحامين يعانون من الإرهاق والاحتراق النفسي المهني جراء الجداول الزمنية المكثفة.
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