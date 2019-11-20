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بالفيديو: أشجار الجاكارندا الجميلة تجذب السياح إلى أستراليا

تحظى أشجار الجاكارندا في أزقة وشوارع مدينة سيدني بأستراليا بحلول شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بإقبال كبير من قبل السيّاح المحليين والأجانب للاستمتاع بجمال منظرها وروائح أزهارها العطرة والتقاط صور لها.

يعود أصل شجرة الجاكارندا إلى أميركا اللاتينية (الأناضول)

وتحتل شجرة الجاكارندا -وتعني "ذات الرائحة العطرة" في لغات بعض دول أميركا الجنوبية- مكانة هامة في أغاني أعياد رأس السنة الميلادية بأستراليا، وتتغنى بها المقطوعات الغنائية في البلاد، حيث تقول إحداها "عندما تفتح أشجار الجاكارندا أزهارها، يكون قد اقترب موعد عيد الميلاد".

ويتراوح ارتفاع هذه الأشجار إلى ما بين 7 و15 مترا، وموطنها الأصلي أميركا اللاتينية، وتنبت إلى جانب أميركا الجنوبية وأستراليا وجنوب أفريقيا في المناطق المطلة على بحري إيجه والأبيض المتوسط غربي وجنوب غربي تركيا خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من كل عام.

المصدر : وكالة الأناضول
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