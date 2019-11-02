بعد 12 عامًا.. مقتنيات الفرعون الذهبي تعود إلى بريطانيا
أعلنت مصر الجمعة افتتاح معرض لمقتنيات الفرعون الذهبي الشهير توت عنخ آمون في بريطانيا، بعد غياب 12 عامًا.
وافتتح وزير الآثار المصري خالد العناني في العاصمة البريطانية لندن فعاليات معرض الملك توت عنخ آمون بعنوان "كنوز الفرعون الذهبي"، ويضم المعرض 150 قطعة أثرية.
وقال العناني إن "مقتنيات الملك الفرعوني الشاب حلت ضيفًا على العاصمة البريطانية مرتين؛ أولاهما كانت عام 1972، حيث اجتذب المعرض أكثر من 1.7 مليون زائر، والمرة الثانية عام 2007، وهذه هي المرة الثالثة".
وتكتسب مقتنيات توت عنخ آمون أهمية كبيرة بفضل ضخامة عدد قطعها، والعثور عليها كاملة عام 1922، على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.
وتوت عنخ آمون أحد فراعنة الأسرة المصرية 18 في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م) ويشهد شهرة عالمية في الأوساط السياحية.
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