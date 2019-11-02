شاهد: ترميم سرج خيل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني

بدأ في ورشة بقصر يلدز شالة العثماني بمدينة إسطنبول فريق مختص بترميم سرج استخدمه السلطان عبد الحميد الثاني (1842-1918) أثناء ركوبه الخيل، وذلك بعد مرور 141 عاما على صناعته.

ويتألف السرج التاريخي من ثلاثة أقسام، وجرى صنعه من قبل السرّاج الشركسي عمر بن تشغانداق عام 1878، ويعد من أهم مقتنيات القصور الوطنية حيث استخدمه السلطان عبد الحميد أثناء ركوبه الخيل مدة طويلة، غير أن أضرارا لحقت به مع مرور الزمن.

وأوضحت مسؤولة ورشة الترميم بشاق بيرسال أن السرج مكون من مواد جلدية عليها نقوش، وأن قسما منه مصنوع من الفضة ويحمل زخارف، ومكتوب عليه اسم الصانع واسم عبد الحميد الثاني، وقالت إن أعمال الترميم ستستغرق ما بين شهرين وأربعة أشهر، معربة عن سعادتها لترميم سرج امتطاه السلطان عبد الحميد.

والسلطان عبد الحميد هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، وتولى العرش وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، هو ابن السلطان عبد المجيد الأول صاحب أكبر عمليات إصلاح مادية واجتماعية في الدولة.

وتلقى عبد الحميد تعليما منتظما في القصر السلطاني على أيدي نخبة مختارة من أشهر رجالات زمنه علما وخلقا، وتعلم من اللغات العربية والفارسية ودرس التاريخ وأحب الأدب وتعمق في علم التصوف ونظم بعض الأشعار باللغة التركية العثمانية.