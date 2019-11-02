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شغف مميت.. ثعبان يقتل مربيته خنقا في أميركا

لارا هيرست توفيت بعدما التف ثعبان حول رقبتها وخنقها (مواقع التواصل)
لارا هيرست توفيت بعدما التف ثعبان حول رقبتها وخنقها (مواقع التواصل)

دفعت سيدة في مدينة إنديانا الأميركية الثمن باهظا لولعها بتربية الزواحف، بعدما تسبب ثعبان من نوع "الأصلة" يبلغ طوله نحو 2.5 متر في مقتلها بعدما التف حول رقبتها وخنقها.

وقالت شرطة المدينة إنه تم العثور على جثة السيدة لارا هيرست ليلة الأربعاء الماضي بينما كان الثعبان يلتف حول رقبتها، مضيفة أن الضحية كانت مولعة بتربية الزواحف وخاصة الثعابين، وأنها خصصت بيتا لممارسة هذه الهواية يجمع 140 حيوانا منها.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من أحد الجيران حول العثور على جثة الضحية، ثم تبين أن السيدة تملك قرابة عشرين نوعا من الزواحف التي تعيش في البيت الذي توفيت داخله.

المصدر : تايم
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