المحكمة لم تر في صوته إزعاجا.. سرب بط يكسب شكوى تطالب بإسكاته

رفضت محكمة بلدة داكس بفرنسا الثلاثاء دعوى قضائية رفعها جار على جارته التي تربي البط يشكو فيها من الإزعاج الكبير الذي سببه له بطها، وقالت إن الضوضاء الصادرة من سرب البط لا تتجاوز الحدود المقبولة.

وكان صاحب الشكوى عبّر عن انزعاجه من ضوضاء سرب مربية الطيور المتقاعدة دومينيك دوت الذي يضم حوالي 60 بطة وإوزة عند سفح جبال البيرينيه بجنوبي غربي فرنسا، وقرر رفع الأمر للمحكمة.

وانتقل صاحب الشكوى من المدينة قبل نحو عام إلى مكان يبعد حوالي 50 مترا عن حظيرة البط، لكنه عبّر عن انزعاجه الكبير من الأصوات التي تطلقها الطيور، في حين قالت دوت بعد قرار المحكمة "كسب البط.. أنا سعيدة جدا لأني لم أكن أريد أن أذبح بطي".

وكانت محكمة أخرى غربي فرنسا رفضت دعوى رفعها أحد الجيران ضد ديك يدعى موريس يطالب فيها بإسكات الديك وإيقاف صياحه المتكرر فجرا في جزيرة صغيرة قبالة ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي.

ويسكن الشاكي المدينة واشترى بيتا ثانيا بجوار المنزل الذي يعيش فيه موريس، غير أنه انزعج من صياح الديك فجرا وتقدم بدعوى ضده يطالب فيها بإسكاته.