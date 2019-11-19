صناعة مزدهرة.. روائح العطور تفوح في إدلب رغم الحرب

وينتشر في مدينة إدلب 250 محلا و150 نوعا من العطور، لكل منها خاصيتها المميزة وزبائنها المختلفون، غير أن القليل منهم من يملك مفاتيح هذه المهنة التي يدخل في تركيبها مواد كيميائية مثل الميثانول والإيثانول اللتين تعتبران مادتان خطيرتا الاستعمال إن لم يكن العامل بهما على علم ودراية بكيفية استخدامهما.

يقول سامر باطوس صاحب أحد محلات العطور في مدينة إدلب -للجزيرة نت- إن للعطور خاصية وجمالية تحاكي الأرواح وتلامسها كنسمات الهواء الندية، وإنها نوع من الرفاهية المتداولة بين الجميع.

ويضيف "استخدام العطور لا يقتصر على صناعة الروائح، بل يستعمل أيضا في المواد التجميلية والطبية، ويمنحها روائح عطرية مميزة ومحببة لدى النساء خاصة والرجال عامة، مما يساهم في رواج المنتجات باختلافها سواء كانت غذائية أو تنظيفية أو تجميلية أو طبية".

أصناف متعددة

ولكل صنف من أصناف العطور سوقه ومحبوه، فهناك من يميل للروائح الحادة كالبهارات وهناك من يميل للروائح الناعمة كالورود.

كما تتعدد خصائص العطور وتختلف باختلاف فصول السنة، فتتنوع بين العطور الصيفية والشتوية وبين العطور المسائية والصباحية والعطور الطفولية والنسائية والشبابية، ولكل رائحة وصنف زمنها ورواجها الذي يتناسب مع أذواق الناس.