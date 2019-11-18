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عمرها 119 عاما.. أكبر معمرة في العالم كويتية وليست يابانية

الجهات الحكومية الكويتية تقول إن المعمرة تبلغ من العمر 119 سنة (غيتي)
الجهات الحكومية الكويتية تقول إن المعمرة تبلغ من العمر 119 سنة (غيتي)

أكدت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية (حكومية) وأخرى لموسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، السبت، أن مواطنة كويتية تبلغ من العمر 119 عاما صارت أكبر معمرة في العالم بعد وفاة الروسية تنزيلا بيسيمبييفا، أكبر معمرة في العالم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن عمر يناهز 124عاما.

وأوردت بيانات موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية في وقت سابق أن لقب أكبر معمرة في العالم انتقل بعد وفاة الروسية تنزيلا بيسيمبييفا إلى اليابانية كاني تاناكا البالغة من العمر 116 عاما و10 أشهر و15 يوما، غير أن جهات مدنية رسمية كويتية فندت هذه البيانات وأكدت أن اللقب من نصيب مواطنة كويتية.

ولم تذكر الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية اسم المعمرة الكويتية غير المسجلة في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية.

وولدت المعمرة اليابانية تاناكا في 2 يناير/كانون الثاني 1903، وهي تعيش في فوكاياما.

المصدر : وكالة الأناضول
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