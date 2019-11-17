بعضها في بلدان عربية.. تعرف على أفضل 10 فنادق في أفريقيا



موقع ذا ترافل الأميركي نشر قائمة بأفضل 10 فنادق في أفريقيا مصنفة حسب شعبيتها.

1 -فندق موفنبيك بتونس

يتصدر فندق الخمس نجوم الفاخر موفنبيك القائمة، فهو يوفر جمالا معماريا رائعا وإطلالات على الساحل التونسي، كما يوفر لزبائنه فرص الاستمتاع ببعض المرح خارج مقره عالي الجودة لوقوعه في مدينة سوسة أكثر المدن التونسية حيوية. فندق قصر ناماسكار بالمغرب (الصحافة الأميركية) 2- قصر ناماسكار بالمغرب

يقع هذا النزل في شمال أفريقيا وتحديدا في ضواحي مدينة مراكش المغربية النابضة بالحياة، ويوفر إقامة بين الصحراء وجبال الأطلس في واحة ناماسكار الهادئة والفاخرة.

ويتميز هذا الفندق بوسائل الراحة الحديثة والمطاعم الراقية التي تقدم الوجبات المحلية والعالمية، إضافة إلى مسبح خارجي ساحر ووجبة إفطار طازجة تقدم كل صباح. يتصدر فندق الخمس نجوم الفاخر موفنبيك القائمة، فهو يوفر جمالا معماريا رائعا وإطلالات على الساحل التونسي، كما يوفر لزبائنه فرص الاستمتاع ببعض المرح خارج مقره عالي الجودة لوقوعه في مدينة سوسة أكثر المدن التونسية حيوية. فندق ريو توارغ بالرأس الأخضر يوفر غرفا مريحة لزبائنه (مواقع التواصل) 3-ريو توارغ بالرأس الأخضر

يقع في النصف الجنوبي من جزيرة بوا فيستا، ويوفر ألف غرفة مريحة ومجهزة بشكل جيد، ويقدم أنشطة مدهشة وممتعة. تزخر القارة الأفريقية بمجموعة من الأماكن الجميلة التي يتطلع الكثيرون إلى استكشافها، ويحتاج المسافرون إلى اختيار الفندق المثالي ضمن خيارات عدة لضمان الاستفادة القصوى من إقاماتهم فيه والاستمتاع بخدماته.يقع في النصف الجنوبي من جزيرة بوا فيستا، ويوفر ألف غرفة مريحة ومجهزة بشكل جيد، ويقدم أنشطة مدهشة وممتعة.

فندق فيرمونت نايل سيتي بمصر يمنح زائريه إطلالات مبهرة على نهر النيل (الصحافة الأميركية)

4-فيرمونت نايل سيتي بمصر

يقع هذا النزل في مدينة القاهرة الثرية، ويمنح زائريه إطلالات مبهرة على نهر النيل والأهرامات.

5- نزل ديلايرا خراف بجنوب أفريقيا:

يقع هذا الفندق الفخم بالقرب من الجبال الشاهقة، ويوفر إطلالة رائعة على مزارع الكروم القريبة، ويعتبر جوهرة الكيب تاون الرائعة.

فندق كورنثيا في السودان يجذب رجال الأعمال (الصحافة الأميركية)

6 -فندق كورنثيا الخرطوم بالسودان

يجذب هذا الفندق المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء من جميع أنحاء العالم، وتوفر الإقامة فيه ميزات رائعة على غرار مركز خاص برجال الأعمال والمؤتمرات وجاكوزي، فضلا عن غرف بخار وحمام سباحة ومنتجع داخلي. يجذب هذا الفندق المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء من جميع أنحاء العالم، وتوفر الإقامة فيه ميزات رائعة على غرار مركز خاص برجال الأعمال والمؤتمرات وجاكوزي، فضلا عن غرف بخار وحمام سباحة ومنتجع داخلي.

فندق نورث آيلاند فيلا بالسيشل (الصحافة الأميركية)



7- نورث آيلاند فيلا في سيشل

تعتبر جزيرة سيشل في أفريقيا الوجهة المثالية بالنسبة لمن يبحثون عن المتعة الشاطئية الفريدة من نوعها، إذ تلبي احتياجات جميع زائريها بفضل ميزاتها الشاملة انطلاقا من المطاعم الفاخرة وصولا إلى المسابح المطلة على المحيط.

8- فندق غرايس لاند كازينو أند كانترى كلوب بجنوب أفريقيا

يقع على بعد 20 دقيقة من وسط المدينة ويضم مجموعة واسعة من وسائل الراحة الممتازة داخل الأجنحة والغرف وكازينو وناديا ريفيا راقيا.

فندق غرايس لاند كازينو أند كانترى كلوب بجنوب أفريقيا (الصحافة الأميركية)

9- منتجع شاطئ أوبروي بموريشيوس

يُصنف منتجع أوبروي الواقع في موريشيوس ضمن فنادق الخمس نجوم الفاخرة، وتمنح الإقامة في هذا الفندق الاستمتاع بمنظر الغروب على الشواطئ القريبة من المحيط الهندي.

ويقع الفندق في عاصمة الجزيرة بورت لويس على ضفاف شاطئ ذي رمال بيضاء وبالقرب من منتزه بحري ويوفر مأكولات الكريول الأصيلة ومجموعة أخرى من الأطباق العالمية، ويمنح مرتاديه فرصة الاسترخاء بفضل العديد من الأنشطة العلاجية والذهنية التي يقدمها المنتجع.

10- سيرينغيتي هاوس بتنزانيا

يقع هذا الفضاء وسط محمية جرومتي الواسعة، ويمثل أحد أرقى أماكن الإقامة في تنزانيا حيث يحتوي على العديد من المنازل التي يمكن أن تتسع لما يبلغ 8 ضيوف ويوفر بيئة مريحة للعائلات والأصدقاء.



وتشمل سبل الراحة في هذا المرفق إفطارًا مجانيا ومركزًا للياقة البدنية وإمكانية الوصول إلى خدمة نقل المطار بالإضافة إلى منتجع.