673 مليون شخص يقضون حاجتهم بالعراء.. حقائق صادمة في "اليوم العالمي للمراحيض"

تحت شعار "لا تدع أحدا يتخلف عن الركب" تأتي النسخة السادسة من الاحتفال بـ"اليوم العالمي لدورات المياه" يوم الأربعاء المقبل حاملة قائمة طويلة من التحذيرات الصحية والبيئية، في ظل حقائق صادمة منها أن نصف سكان العالم يفتقدون للمرحاض المنزلي، في حين تتسبب الأمراض الناجمة عن غياب الصرف الصحي في وفاة نحو نصف مليون شخص سنويا.

وترى المنظمة الدولية أن الحمام "ليس مرحاضا فحسب، بل هو وسيلة حماية، وحامية للكرامة كذلك. وبغض النظر عن شخصك ومكانك، فإن الصرف الصحي هو حق إنساني من حقوقك".

وانطلاقا من تلك القناعة حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين التي عقدت في صيف عام 2013 يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا لهذه المناسبة.