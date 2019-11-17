شاهد.. ملفوفا بالعلم.. أسد ينضم لاحتجاجات العراق

انتشرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استعانة عراقي بأسد يمسكه بسلسلة حديدية ويلفه بالعلم العراقي خلال مشاركته في مظاهرة مناهضة للحكومة قبل أيام في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.



وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الأسد قفز إلى الأمام لفترة وجيزة في اتجاه مجموعة صغيرة من الرجال ثم جثم في وقت لاحق على جانب الطريق، وقد جلس الرجل الذي جلبه للمظاهرة بجانبه.

وأضافت أن الاحتجاجات اشتعلت بسبب الغضب من الفساد المالي للنخبة الحاكمة في هذا البلد الغني بالنفط وعدم تحسين حياة الشباب الذين يشكلون غالبية المتظاهرين.

ولم تذكر الصحيفة سبب لجوء المتظاهر لهذه الخطوة، لكن ناشطين قالوا إنه جلب الأسد بعد أن انتشر خبر مفاده بأن قوات مكافحة الشغب تعتزم الاستعانة بكلاب بوليسية لتفريق الاحتجاجات.

وحاولت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تهدئة الاضطرابات باتخاذ تدابير لمساعدة الفقراء وخريجي الجامعات، لكن المحتجين يطالبون الآن بالرحيل الكامل والشامل للنخبة الحاكمة التي تولت السلطة بعد الغزو الأميركي عام 2003.



وكان العراق قد تمتع بسنتين من الاستقرار النسبي بعد نهاية الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017، ولكن رغم الثروة النفطية الكبيرة يعيش كثير من السكان في فقر مع محدودية فرص الحصول على المياه النظيفة أو الكهرباء أو الرعاية الصحية أو التعليم.