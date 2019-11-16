بالصور.. عبق التاريخ يفوح من معرض بروكسل للسيارات الكلاسيكية

انطلقت أمس الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات النسخة الخامسة لمعرض السيارات الكلاسيكية بمشاركة مئات السيارات.

وحظيت سيارات فارهة من ماركات مثل فيراري وبورش ولامبورغيني ورولز رويس وبنتلي ومرسيدس باهتمام كبير من الزوار، وجرى تخصيص جناح خاص في المعرض للتصاميم الإيطالية واستعراض دراجات نارية وشاحنات صغيرة.

تصاميم مختلفة وفريدة للسيارت القديمة (الأناضول)

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى السبت المقبل وسط إقبال كبير من الزوار.