يجذب آلاف السياح.. ما قصة حجر المليون في إسطنبول؟

ولاء عيد-تركيا

من قلب منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية حيث حجر المليون التاريخي كانت كل الطرق تؤدي إلى روما..



لم يأتِ هذا المثل الشعبي الذي يتداوله السكان الأتراك من فراغ، إذ قبل أكثر من 1500 عاما أصبحت القسطنطينية (الاسم السابق لإسطنبول حتى عام 1930) مركز العالم وعاصمة إمبراطورية روما الشرقية.

وأراد الإمبراطور الروماني أغسطس في القرن الثاني قبل الميلاد أن تكون روما قلب العالم فأقام بها نصبا تذكاريا يُعرف اليوم باسم "المعلم الذهبي" (Milliarium Aureum) الذي اعتُبر مركز العالم في الحقبة الرومانية، وأصبح نقطة بداية ونهاية كل الطرق آنذاك.

ووفقا للروايات التاريخية، قرر الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الأول بعد قرون نقل عاصمة روما إلى الشرق فوقع اختياره على بيزنطة الهادئة التي تقع على البوسفور، حيث أُنشئت مدينة القسطنطينية وفيها قصر الإمبراطور الذي بُني أمامه حجر المليون (306م–337م).