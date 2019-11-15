بين الزينة والعلاج.. قصص مثيرة حول استخدامات الخرز بالأردن وفلسطين

حسين نشوان-عمان

لم يقتصر استعمال الخرز قديما على الزينة والادخار، بل كانت لديه وظيفة أخرى تتصل بالعلاج والطبابة التي يعتقد مستعملوها أن الخرز ينطوي على أسرار وطاقة للشفاء.



وكان الإنسان يعتقد أن سبب الأمراض قوى شريرة تريد له الشر، فيتم العلاج بالتمائم والتعاويذ والحجب والعظام والخرز التي عرفت بوادي الرافدين ووادي النيل وعند اليونان ودول حوض البحر المتوسط وعند الهنود الحمر.

ويقول سيرل الدريد في كتابه مجوهرات الفراعنة إن الحلي التي استعملت في مصر القديمة للزينة كانت تستعمل رقية وتعويذة للوقاية من القوى الخفية والأمراض ثم تحولت للزينة.

دور وقائي وعلاجي

عرف مجتمع الطب الشعبي نوعين من العلاج بواسطة خرز: وقائي -اعتمدها اليونسكو كجزء من التراث العالمي-ويقوم على الحماية والرقية وجلب الحظ وطرد الفأل السيئ مثل خرز الكهرمان للأمان، وعين النمر للشجاعة والإقدام، والسملك لإفشاء الود والمحبة بين الزوجين، والخرزة الزرقاء لرد الحسد.

ويستخدم النوع الثاني من الخرز للعلاج البيولوجي مثل السعال وأمراض العيون وأمراض الأطفال والنساء. وهناك قسم الطب الشعبي الأمراض إلى بيولوجية تتصل بالجسد وأخرى سيكولوجية تتصل بالنفس، ويردونها إلى الجن والقوى الخفية التي تريد بالإنسان الشر.

هناك معتقدات بقدرة الخرز على علاج الأمراض المستعصية والنادرة (الجزيرة)

وما يزال الناس في المجتمعات الريفية والبدوية العربية ومنها الأردن وفلسطين، يعتمدون على العلاج بالخرز وخصوصا للأمراض المستعصية وغير معروفة الأسباب.

ويعد هذا النوع من الخرز النادر نفيسا ولا يقدر بثمن بالنسبة لمستعمليه وكنزا ثمينا لمن يقتنيه ويورث من السلف للخلف، كما الذهب والحجارة الكريمة. وبعضه وجد في المقابر القديمة أو المغائر الأثرية، وتنتشر حوله الأساطير والخرافات لأنه كما يقال "مسكن الأرواح في الحضارة النبطية" بحسب الروائي هاشم غرايبة.