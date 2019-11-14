الفيضانات تغرق 80% من مدينة البندقية الإيطالية

أعلن عمدة مدينة البندقية الإيطالية ليغي بروغنارو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية غرق 80%من المدينة، إثر أسوأ موجة فيضانات تشهدها منذ عام 1966.

وأضاف إنه تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بعد غرق 80% منها.

وبلغ ارتفاع المياه الثلاثاء في البندقية الشهيرة بقنواتها المائية مستوى غير مسبوق منذ خمسين عاما، ووصل 1.87 متر.

وتخطت المياه ذلك المستوى منذ بدء تسجيل المستويات عام 1923 مرة واحدة، لتصل 1.94 متر عام 1966، غير أن المدينة تستعد الخميس لارتفاع جديد لمستوى المياه، ويفترض أن تتخذ الحكومة تدابير عاجلة.

ويبلغ عدد سكان البندقية خمسين ألف نسمة، لكنها تستقبل ما مجموعه 36 مليون زائر سنويا.