حالة نادرة.. جرو يحمل ذيلا بارزا برأسه في أميركا

تبنت جمعية خيرية للكلاب بولاية ميزوري الأميركية جروا مولودا بذيل بارز في منتصف وجهه، وتعهدت بالاهتمام به بوصفه حالة نادرة من الكلاب، وصاحب احتياجات خاصة من الحيوانات، وذلك بعد العثور عليه يتجول وحيدا في الشوارع.

وأظهرت الفحوصات بالأشعة أن الذيل في وجهه ليس به عظم، مما يعني أن الجرو لا يستطيع هزه أو استخدامه لمسح عينيه، وأطلق عليه اسم "نروال" تيمنا بحوت النروال المرقط وحيد القرن بسبب الذيل الذي يحمله في جمجمته.

وذكرت صحيفة إندبندنت الأميركية -التي أوردت الخبر- أن الجمعية الخيرية نشرت مقطع فيديو للجرو البالغ من العمر عشرة أسابيع، ونقلت إعجاب الناس به، وقالت إن كثيرين منهم قدموا لمشاهدته ومداعبته والتقاط صور معه.

وقالت مديرة الجمعية روتشيل ستيفان إن مركزها يهتم بمساعدة الكلاب ذات الاحتياجات الخاصة، وأنه سبق أن استقبلت كلبا بخمسة أرجل، وآخر ألمانيًّا بثلاثة أرجل، وحيوانات عمياء وصماء، وكلابا مشقوقة الشفاه ومصابة بالحكاك، لكن لم يسبق لها أن استقبلت كلبا مثل "نروال" الذي يحمل ذيلا في جمجمته.