تتناول المرأة واللغة والسينما.. الجزيرة تطلق ثلاثة برامج جديدة

تطلق قناة الجزيرة قريبا مجموعة جديدة من البرامج المتنوعة التي تستهدف الجمهور بجميع فئاته المختلفة، لتنضم إلى قائمة البرامج الأخرى على القناة، وسيتم بث هذه البرامج على شاشة القناة وجميع المنصات الرقمية الخاصة بها، بدءا من الأسبوع المقبل.

بِكسر التـاء

برنامج يتناول مواضيع اجتماعية وسياسية عامة من منظور المرأة وعبر تجربتها الشخصية، مبني على شكل مجموعة دعم وليس نقاشا ويعمل على الحالات الشخصية.

يستهدف البرنامج المرأة العربية، التي لا تجد مساحة لاهتماماتها وهمومها لا في البرامج "النسوية" على القنوات الغربية، ولا في البرامج النخبوية على القنوات العربية بحيث يخاطب النساء على اختلاف طبقاتهن واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 25-40 عاما.

تقدم هذا البرنامج روعة أوجيه، حصلت روعة على درجتي ماجستير إحداهما الدراسات الجيوسياسية، والأخرى في الإعلام، ومن قبلها درست الإعلام في الجامعة اللبنانية ببيروت، وقبيل التحاقها بقناة الجزيرة مذيعة للأخبار عام 2014، عملت روعة في قناة فرانس 24 مذيعة للأخبار، إلى جانب عملها في الصحافة المكتوبة والدراسات الإعلامية.

يعرض البرنامج كل يوم أربعاء الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

محمد الصالح مقدم برنامج تأملات الذي سلط الضوء على اللغة العربية وبلاغتها (الجزيرة)



