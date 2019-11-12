في مشهد مختلف.. تونسية تحتفل بزفافها على دراجتها النارية

حياة بن هلال-تونس

ترتدي خوذتها وتركب دراجتها النارية غير مكترثة بعرقلة المحيطين بها بذريعة أن سياقة الدراجات النارية خطيرة وهي حكر على الرجال، وتنطلق يسرى عرفاوي الشابة التونسية في طريق فريدة من نوعها بالنسبة لبنات جنسها.

يسرى مولعة بسياقة الدراجات النارية أشد ولع، فسعادتها مرتبطة بصحة دراجتها وفوزها في هذا السباق أو ذاك، وتعبها الذي تهدره في البحث عن قطعة غيار من للدراجة بين المحلات متعة في حد ذاتها.

ويستغرب الباعة كل مرة تأتي فيها لشراء قطع غيار ''ماذا تفعلين بها؟ كيف تعرفينها؟''. وجميع هذه الأسئلة تطرح على يسرى كل مرة تذهب فيها لشراء إحدى قطع الغيار، وتقول ''إنهم يستغربون أيما استغراب خاصة عندما أصف لهم تفاصيل تركيبها أو اسما صعبا من أسماء القطع''.

تحد وإصرار

تحدت نظرة المجتمع التي تدين ركوب الفتيات للدراجات النارية والاعتقاد السائد أنها حكر على الرجال وأنها رياضة خطيرة وتتطلب مجازفة، تقول يسرى 'إنها أرادت "كسر تلك الصورة النمطية لدى المجتمع عن ركوب فتاة للدراجات النارية ''.

أما عن كونها رياضة خطيرة نوعا ما، فتؤكد يسرى العكس وتقول إنهم يتبعون جميع وسائل الحماية على غرار الالتزام بلباس الخوذة واحترام قانون الطرقات ولا يتسابقون بطريقة عشوائية كما يعتقد الكثيرون.

ورغم أن ثمن الدراجات باهظ وهو يعادل ثمن سيارة تقريبا فإن ذلك لم يثن يسرى على ركوب حلمها وجمع المال لشراء دراجة نارية استطاعت أن تخوض بها حلما راودها منذ الطفولة وانطلقت في ممارسة هوايتها بحرية.