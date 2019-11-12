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يلبي 30% من احتياجات السوق العالمية.. شاهد طريقة صناعة السجاد الإيراني

عماد مراد-الدوحة

تعد صناعة السجاد بإيران أحد أهم الفنون في البلاد، وهي أكبر مصدر للسجاد في العالم، حيث بلغت صادراتها من السجاد اليدوي 420 مليون دولار، أي نحو 30% من السوق العالمية.

ويعمل ما يقارب مليون ونصف المليون نساج في البلاد لتصدير منتجاتهم اليدوية إلى نحو مئة دولة حول العالم، حيث تنتج طهران سنويا حوالي خمسة ملايين متر مربع من السجاد، يصدر منها أكثر من 80%.

ويقسم السجاد الإيراني قسمين أساسيين، الأول سجاد إيراني قبَلي يمتاز ببساطة الرسوم وحرارة اللون ومخملية الصوف وطول الوبرة، أما الصنف الثاني فهو سجاد المدن، ويسمى بحسب المدينة التي يصنع فيها، ومن أهمها مدينة أصفهان ومدينة تبريز التي اشتهرت بصناعة السجاد الحريري ذي النقوش القريبة من الشكل الهندسي والألوان القاتمة كالأحمر القاني والأزرق الداكن.

وعلى مدار سبعة أيام استضاف الحي الثقافي كتارا بالدوحة العديد من الحرف اليدوية في العالم، كان من بينها أمهر صانعي السجاد الإيراني محمد يوسف، الذي تحدث للجزيرة نت عن المميزات التي يتمتع بها السجاد اليدوي الإيراني عن غيره من السجاد في العالم.

المصدر : الجزيرة
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