بالفيديو.. مقهى مصري يقدم المشروبات مجانا لغير القادرين

الجزيرة نت-القاهرة

عبر لافتة مدون عليها "شاي وقهوة مجانا لغير القادرين"، دشن صاحب مقهى في شارع التحرير بحي الدقي في الجيزة، مبادرة تهدف إلى تقديم المشروبات الساخنة بمختلف أنواعها طوال اليوم لغير القادرين على دفع ثمنها.

ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة كلها أسباب دفعت صاحب المقهى إلى تنفيذ هذه المبادرة خلال شهر رمضان الماضي، مقتصرة في البداية على عمال النظافة التابعين للحي، إلا أن صاحب المقهى قرر توسيع مبادرته لتشمل جميع الفئات من غير القادرين، وذلك بسبب انتشار المستشفيات في محيط المقهى التي يلجأ إليها أهالي الريف والصعيد ممن أرهقهم السفر والغلاء.

ولم يقتصر المقهى على تقديم المشروبات فحسب، لكنه يوفر أيضا مع بداية كل شهر مائدة لإطعام الفقراء والمساكين.

ودعا صاحب المقهى الجميع إلى المبادرة والمسارعة في عمل الخير ومساعدة غير القادرين وتعميم الفكرة بين أصحاب المحلات في الأنشطة المختلفة.