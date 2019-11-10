أسد أم لبؤة؟ ما سر الحيوان الغريب وراء تمثال أبو الهول في مصر؟

يحاول علماء آثار مصريون استكشاف حيوان غريب جدا، قد يكون أسدا أو لبؤة، يعتقد أنه يشكل الأصل وراء هيئة تمثال أبو الهول بمحافظة الجيزة، وذلك باستخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لحيوان يشبه قطة كبيرة، كان تم العثور عليه.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني في تصريحات صحفية "سنعلن عن اكتشاف في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة حيوان وجدناه.. إنه حيوان غريب للغاية يشبه قطة كبيرة".

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج البحث في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وربما يكون الحيوان الغريب الذي يجري البحث عن هويته أسدا أو لبؤة.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية -نقلا عن تصريح الوزير- "نفتح أبوابنا وأراضينا ومواقعنا القديمة لاستخدام تكنولوجيا أكثر حداثة مع شركائنا. لدينا مقبرة توت عنخ آمون وهرم الجيزة، لكن لدينا مشاريع أخرى في عدة أماكن تستخدم التكنولوجيا الأكثر تقدما؛ إما للعمل الجامعي أو داخل المتاحف".

ويعرف المصريون القدماء باهتمامهم بالحيوانات، خاصة القطط، وفرضهم عقوبات على من يتسبب في إصابة أو قتل هذه الحيوانات، وكانوا يعبدون إله القط المؤلف من نصف قطة مدمجة مع نصف آخر لامرأة، يسمى "باستيت".