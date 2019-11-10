موكب الشموع.. احتفال فريد بذكرى المولد النبوي في المغرب

مريم التايدي-سلا

أثار الانتباه بلباسه التقليدي التراثي وهو يؤدي مع الفرقة طقوس الاحتفال، يتمايل مع نغمات "عيساوة" (فرقة فلكلورية) ويقفز منتشيا بمظهره ويبدو بالكاد في السابعة من العمر. تجمهر الصحفيون لالتقاط صور له وصفق له كل من كان بالمنصة الشرفية بساحة الشهداء بسلا.

هو طفل صغير خطف الأضواء بتلقائيته وجمال حضوره ولبس على الطريقة العيساوية (فرقة فلكلورية) ثم أمسك به والده وقدم الاستعراض مع الكبار.. "هكذا تنقل العادات بالتوارث ويحفظ التراث" تردد أجنبية كانت تتابع باهتمام عروض موكب الشموع بمدينة سلا.

احتفال فريد

حضرت عيساوة وكناوة وعبادات الرمى ودقة المراكشية والطقطوقة الجبلية (فرق فلكلورية من مختلف مناطق المغرب) بمدينة سلا حيث ينظم موكب خاص فريد من نوعه كل عام يعرف بموكب الشموع ويسميه السلاويون "دُور الشمع". حضرت عيساوة وكناوة وعبادات الرمى ودقة المراكشية والطقطوقة الجبلية (فرق فلكلورية من مختلف مناطق المغرب) بمدينة سلا حيث ينظم موكب خاص فريد من نوعه كل عام يعرف بموكب الشموع ويسميه السلاويون "دُور الشمع".

فرق تراثية عديدة تشارك في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف (الجزيرة)

ويقول نقيب الشرفاء الحسونيين (الجهة المنظمة) عبد المجيد الحسوني في تصريح للجزيرة نت، إن المغرب له خصوصية في احتفالاته بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يخلده العالم الإسلامي وإن مدينة سلا تمتاز عن المدن الأخرى بـ "دور الشمع".

ودور الشمع هو موكب للشموع تمتاز به مدينة سلا (جوار العاصمة) وتقليد سنوي يروى أنه يعود لخمسة قرون مضت حين أقيم أول احتفال بموسم الشموع كان في أول ذكرى للمولد النبوي من حكم السلطان أحمد المنصور الذهبي في سنة 986 للهجرة (1578 ميلادي).

ويمتاز دور الشمع باستعراض في الشارع تشارك فيه فرق تراثية من كل المغرب وتعرض فيه مجسمات الشموع المستوحاة من الزخرفة الإسلامية وهوادج مطرزة بالشمع تزن كل واحدة منها ما بين 15 إلى خمسين كيلوغراما وتحمل على الأكتاف وتجوب شوارع المدينة.

صنعة عائلية

تتوارث بعض العائلات السلاوية العريقة تطريز الشموع من جيل إلى جيل لأكثر من خمسة قرون ويحتفظ بهياكلها طوال السنة في ضريح مولاي عبد الله بن حسون ويتم سحبها منه قبل شهر من ذكري المولد النبوي لترسل إلى منزل صانع الشموع لتطريزها وزخرفتها وتختص بهذا العمل اليوم عائلة "بلكبير" (واحدة من العوائل السلاوية) إلى جانب عائلتي شقرون وحركات في وقت سابق.

ويعمل الحسونيون على صيانة هذآ الموروث الذي تركه لهم السلطان أحمد المنصور منذ الدولة السعدية بالمغرب بعدما احتفل به عقب انتصار المغرب في معركة وادي المخازن التي شارك فيها القطب عبد الله بن حسون- كلفه السلطان آنذاك برئاسة الموكب- ليصير منذ ذاك الحين الحسونيون أمناء على هذا الشكل الاحتفالي.