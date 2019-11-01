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مطعم تايلندي: تناول 6 كيلوغرامات من البرغر واحصل على مكافأة مالية

تحدي تناول قطعة البرغر الكبيرة في تايلند أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل (رويترز)
تحدي تناول قطعة البرغر الكبيرة في تايلند أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل (رويترز)
أثار مطعم لشطائر البرغر في بانكوك ضجة على الإنترنت بعدما قرر صاحبه منح عشرة آلاف بات (330 دولارا) لكل من يتمكن من إنهاء تناول وجبة عملاقة من البرغر يبلغ وزنها حوالي ستة كيلوغرامات خلال تسع دقائق.

وبدأ مستخدمون لموقع يوتيوب تحدي بعضهم بعضا في تناول الوجبة المغطاة بحلقات البصل المقلية واللحم المقدد والمايونيز.

ويعتبر مالك المطعم كومديتش كونجسوان شطيرة البرغر الأكبر في البلاد، ويقول إن فكرة بعث التحدي جاءت بعدما تمكن ثلاثة عملاء من تحقيق المهمة الصعبة وتناول الوجبة في الوقت المحدد، وأن المحل يستقبل كل يوم متنافسين جددا.

ويبلغ سعر شطيرة البرغر العملاقة إذا كانت مصنوعة من لحم البقر 2500 بات (82.75 دولارا) في حين يصبح سعرها 3500 بات (115.86 دولارا) إذا كانت مصنوعة من لحم الخنزير.

 

 

المصدر : رويترز
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