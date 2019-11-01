الجزيرة تطفئ شمعتها الـ23.. إنجازات وتغطية مستمرة لأحداث المنطقة والعالم

تحتفل الجزيرة اليوم، الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بالذكرى السنوية الثالثة والعشرين لتأسيسها، وقد بدأت الجزيرة في العام 1996 ببث لم يتعد ست ساعات.

وتطورت الجزيرة لتصبح شبكة تضم حاليا خمس قنوات تلفزيونية (الإخبارية والإنجليزية والوثائقية والجزيرة مباشر والجزيرة بلقان)، فضلا عن منصات القطاع الرقمي مثل AJ+ وموقع الجزيرة نت، إضافة إلى معهد الجزيرة للإعلام، ومركز الجزيرة للدراسات، ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان.

ويعمل في شبكة الجزيرة أربعة آلاف موظف، ولدى المؤسسة 70 مكتبا في مختلف أنحاء العالم.

وتميزت مسيرة الجزيرة عبر أكثر من عقدين بإنشاء العديد من المؤسسات والمنصات المختلفة، ففي العام 2001 تأسس موقع الجزيرة نت ليكون من أوائل المواقع الإخبارية الرئيسية باللغة العربية، وفي العام 2003 انطلقت قناة الجزيرة الرياضية قبل فصل هذه القناة عن الشبكة في العام 2012 ودمجها في شركة مستقلة جديدة سميت مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية.

الدراسات والتدريب

وفي العام 2004 أسست الجزيرة مركزا للتدريب والتطوير سمي لاحقا معهد الجزيرة للإعلام، وفي أوائل العام الموالي أطلقت قناة الجزيرة مباشر.

وتأسس في العام 2006 مركز الجزيرة للدراسات، وفي العام نفسه انطلق بث قناة الجزيرة الدولية التي أعيدت تسميتها لاحقا بالجزيرة الإنجليزية، وبعد عام وتحديدا في الأول من يوليو/تموز أطلقت الجزيرة أول قناة وثائقية في العالم العربي سميت قناة الجزيرة الوثائقية.

بمناسبة ذكرى تأسيس الجزيرة، انطلق بث قناة الجزيرة بلقان في العاصمة البوسنية سراييفو في العام 2011، وبعد أقل من عامين أطلقت الجزيرة بث قناة إخبارية مقرها نيويورك تبث على مدار الساعة تحت اسم "الجزيرة أميركا" قبل أن تغلق القناة في 12 أبريل/نيسان 2016.

وشهد العام 2014 الانطلاق الرسمية لمنصة رقمية جديدة هي AJ+ بصفتها خدمة متخصصة في مقاطع الفيديو الملائمة للأجهزة المحمولة، وسرعان ما تحولت إلى منصة رائدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي العام 2016 أقدمت قناة الجزيرة العربية على أكبر نقلة نوعية في برامجها منذ سنوات، إذ أطلقت العديد من البرامج الاستقصائية والوثائقية مثل "ما خفي أعظم" و"خارج النص" و"للقصة بقية".

وقد واكبت الجزيرة بمؤسساتها المختلفة الأحداث الرئيسية التي ميزت المنطقة العربية والعالم، ومن أهمها غزو العراق وتفجيرات 11 سبتمبر وما تلاها، وحرب أفغانستان والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.