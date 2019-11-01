أعلاها في بلغاريا وأدناها في اليونان .. الشيخوخة تهدد 20 دولة

من المتوقع أن تشهد عدد من الدول تراجعا في نموها الديموغرافي مع انخفاض معدلات الولادة فيها وتزايد موجات الهجرة منها مما يهدد قاعدتها السكانية بالتهرم والشيخوخة وتقلص عدد سكانها، وذلك في وقت يرجح فيه ارتفاع عدد السكان على مستوى العالم خلال العقود المقبلة.

وأوضح الكاتب أندي كيرز -في تقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر الأميركي- أن اليابان تواجه انخفاضا ملحوظا في النمو الديموغرافي بسبب عزوف الشباب عن الإنجاب. وقد كشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن محاولات لإبطاء التراجع السكاني في بلغاريا من خلال تحسين الفرص التعليمية والاقتصادية والحد الهجرة إلى بلدان أخرى.

وفيما يلي عشرون دولة من المتوقع أن تشهد أكبر نسبة انخفاض في عدد السكان الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2050 وفقا للتوقعات الديموغرافية التي تنشرها الأمم المتحدة في العقود القليلة المقبلة.

إيطاليا

من المتوقع أن ينخفض عدد سكانها من 60.5 مليونا سنة 2020 إلى 54.4 مليونا سنة 2050، وأن تبلغ نسبة التراجع السكاني 10.1%.

كوبا

يتوقع أن ينخفض عدد السكان من 11.3 مليونا سنة 2020 إلى 10.2 ملايين بحلول سنة 2050 أي بنسبة انخفاض تبلغ 10.3%.

مقدونيا الشمالية

يحتمل أن ينخفض عدد سكان هذه الجمهورية من 2.1 مليون سنة 2020 إلى حوالي 1.9 مليون سنة 2050، وأن تبلغ نسبة التراجع السكاني 10.9%.

البرتغال

حسب التوقعات سينخفض عدد السكان بنسبة 10.9%، ويتراجع من 10.2 ملايين نسمة سنة 2020 إلى 9.1 ملايين سنة 2050.

جورجيا

ستشهد انخفاضا من 4.0 ملايين نسمة سنة 2020 إلى 3.5 ملايين سنة 2050 أي بنسبة انخفاض قدرها 11.8%.