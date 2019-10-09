فقد هاتفه أثناء السرقة.. لص ينشل ساعة قيمتها 878 ألف دولار في باريس

استولى مساء الاثنين لص على ساعة رجل أعمال يحمل الجنسية الفرنسية اليابانية المزدوجة تقدر قيمتها بحوالي 800 ألف يورو (878 ألف دولار) بينما كان يدخن سيجارة أمام نزل في شارع الشانزليزيه بالدائرة الثامنة الباريسية.

وأوضحت صحيفة 20 دقيقة الفرنسية أن شرطة مكافحة الجرائم الفرنسية تكلفت بالبحث في ملابسات الحادث وإلقاء القبض على اللص بعدما فقد هاتفه المحمول أثناء اقترافه السرقة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن صحيفة لوباريسيان أن لصا هاجم رجل الأعمال الضحية البالغ من العمر 30 سنة في حدود الساعة التاسعة من مساء الاثنين الماضي، ونشل ساعته اليدوية ثم لاذ بالفرار دون أن يتفطن إلى أنه فقد هاتفه المحمول خلال الحادثة.

وكانت شرطة مكافحة الجرائم قد تلقت بلاغ السرقة وتثبتت من القيمة المالية للساعة المسروقة في مناسبتين بعد الاستماع إلى الضحية.