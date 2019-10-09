التخييم.. هواية البحث عن الهدوء بمصر

حسن المصري-القاهرة

اعتاد فارس (31 عاما) -وهو رحالة ومصور حر- التجول في المناطق الطبيعية بمصر والتخييم هناك أياما عدة، بحثا عن الهدوء وهروبا من ضغط الحياة في المدينة واستمتاعا بالمناظر الخلابة التي اعتاد على تصويرها، خاصة النجوم.

يقول فارس إنه يترصد الأيام التي تظهر فيها النجوم بوضوح وكثافة عبر السماء الصافية ليلا، وذلك بحثا عن المنظر الخلاب لما تسمى "ذراع مجرة درب التبانة"، وذلك عند جبل المدورة في محيط وادي الحيتان بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة.

ويوضح للجزيرة نت أن تلك المنطقة مجهزة للتخييم ومسموح بها من قبل وزارة البيئة المصرية في الفترة من شهر أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول، حيث تكون مغامرة جميلة ومثيرة.

وعن كيفية التخييم، يشير الرحالة المصري شريف البطل إلى ضرورة الحصول على تصريح للتخييم أولا، والذي ينقسم إلى نوعين: تصريح صيد الهواة ويكون من مكتب الثروة السمكية ومدة صلاحيته عام، وتصريح آخر خاص بحرس الحدود وسعره نحو 6 جنيهات (الدولار نحو 16.5 جنيها) وتكون مدته 3 أشهر.

وأشار البطل عبر موقع التواصل الاجتماعي إلى العديد من المحاذير خلال التخييم، منها عدم التخييم بالقرب من التجمعات العسكرية، والابتعاد عن المياه بنحو 100 متر، بالإضافة إلى عدم إشعال النيران خلال الليل.

وتوجد العديد من المتطلبات للاستمتاع برحلة تخييم هادئة والتغلب على مشاكلها، مثل خيمة جيدة وحقيبة نوم هوائية، وحقيبة الإسعافات الأولية، فضلا عن المؤن الغذائية ومصابيح للإنارة، بحسب الرحالة عمر منصور.

هواة التخييم ينصبون خيامهم بالصحراء البيضاء (مواقع التواصل الاجتماعي)

وأشار منصور في حديثه للجزيرة نت إلى ضرورة تناسب الخيمة مع المكان المراد التخييم فيه، ففي الصحراء لا بد أن تكون الخيمة سميكة وسهلة الفك والتركيب، ومزودة بتهوية جيدة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وتحتوي على مكان بالمواد الخاصة بطرد الحشرات والزواحف.

وقال إن أسعار الخيام تتفاوت حسب جودتها وتبدأ من 15 إلى 600 دولار أو أكثر، مؤكدا أهمية استخدام خيمة مصنوعة من غير البلاستيك، مما يساعد على تقليل درجات الحرارة والرطوبة داخلها.

كما لفت إلى اعتبارات وقائية عدة يجب اتخاذها كنصب الخيمة بمكان مرتفع أو مكان رملي منبسط للابتعاد عن الثعابين أو الحيوانات، كما يجب وضع الخيمة بعيدا عن الأحجار، وإذا كان التخييم بجوار بحر فلا بد من مراعاة المد والجزر، وشدد على الانتباه للحرائق حيث دفع الكثيرون ثمن استهتارهم بالتدخين أو إشعال النار داخل الخيام.

محمية رأس محمد

وتوجد في مصر العديد من المواقع المتميزة التي تصلح للتخييم، على رأسها محمية رأس محمد بجنوب سيناء، وهي أبرز محمية طبيعية بمصر ويبلغ سعر التخييم فيها نحو 50 جنيها.



وتزخر رأس محمد بطبيعة نادرة مثل شجر المانجروف العجيب الذي يستطيع أن ينمو بمياه البحر المالحة، عوضا عن الطيور المهاجرة والمقيمة و الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والطحالب البحرية.



الصحراء البيضاء

توجد في واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب القاهرة، وتتميز برمالها البيضاء، مما يجعلها مكانا نادرا للتخييم، كما تحتوي على الكثير من التشكيلات الصخرية والطباشيرية والحفريات القديمة، علاوة على أنها تعد من أبرز مناطق الرصد الفلكي حيث السماء صافية معظم الوقت.

وادي الحيتان بالفيوم ملاذ محبي الطبيعة والتخييم للهروب من صخب المدينة (مواقع التواصل الاجتماعي)

أبو جالوم