حديقة حيوانات الجيزة المصرية تفقد آخر أفيالها

أعلنت أمس الاثنين حديقة حيوان الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة، أقدم حدائق الحيوانات بمصر وأحد أعرق الحدائق في أفريقيا (افتتحت عام 1891) نفوق آخر الفيلة الموجودة فيها.

وقالت مديرة حديقة الحيوان مها صابر -في تصريحات نقلتها بوابة صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة- إن الفيلة وتدعى نعيمة نفقت الأحد نظرا لإصابتها بحالة إعياء شديدة وقد شكلت لجنة لإنقاذها لكنها لم تستجب للعلاج.

وأضافت "تم تشكيل لجنة بيطرية من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وخبراء معهد صحة الحيوان وأطباء حديقة الحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتشخيص حالة النفوق".

وسيتم تحنيط "نعيمة" -تقول مديرة الحديقة- بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية لها، وذلك بسحب وإعداد تقرير طبي بشأن أسباب النفوق الذي ذكرت تقارير صحفية محلية أنه يعود إلى أزمة قلبية وكبر السن.

وذكرت المصادر نفسها أن "نعيمة" آخر الفيلة بحديقة حيوان الجيزة بعد نفوق "كريمة" منذ ثلاث سنوات، لتصبح الحديقة خالية من الأفيال التي تمثل أبرز الحيوانات التي يعتاد المصريون زيارتها في المناسبات العامة.