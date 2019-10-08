مهددة بالخروج من التراث العالمي.. ماذا فعلت الإمارات بجزيرة سقطرى اليمنية؟





محمد عبد الملك-اليمن

تتزايد الأخطار المهددة بإخراج جزيرة سقطرى اليمنية (أهم محميات البلاد الطبيعية) يوما بعد آخر من قائمة التراث العالمي بسبب الممارسات العبثية للإمارات التي تتهمها الحكومة اليمنية بمحاولة السيطرة عليها منذ نحو خمس سنوات.

وتعمد أبو ظبي على إلحاق الضرر الرئيسي بالجزيرة عبر تجريف الحياة الطبيعية وشراء الأراضي والمحميات التي تتميز بالتنوع الكبير في نباتاتها المستوطنة وتحتضن عشرات الأنواع من النباتات النادرة، وفقاً لحديث مسؤول في وزارة الثقافة اليمنية للجزيرة نت.

كما تستهدف الإمارات المنتجعات الترفيهية التي تدمر الحيود المرجانية والشواطئ التي تعشش فيها السلاحف وأنواع أخرى من الزواحف والحلزونيات البرية النادرة التي لا توجد في أي منطقة بالعالم سوى في جزيرة سقطرى.