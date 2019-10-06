من بينها بتر الساق دون تخدير.. طرق علاج غريبة استخدمت بالعصور الوسطى

استخدم الإنسان في العصور الوسطى أساليب مؤلمة وصادمة لعلاج العديد من الأمراض المستعصية، كان يقوم بها حلاقون مطببون تدربوا على هذه المهنة مع مرور الزمن، وذلك قبل التوصل إلى علوم الطب الحديث.

وأكدت الكاتبة ناتاليا زالكو -في تقرير نشره موقع "إف بي آر" الروسي- أن الناس في العصور الوسطى لم يكونوا يحظون بالعلاج بشكل منصف، وأن النبلاء فقط كانوا يتلقون علاجا على أيدي أطباء حقيقيين، في حين يعالج عامة الناس على أيد أطباء غير مختصين يعملون في الأصل حلاقين.

وتتمثل الطرق المعتمدة في علاج عامة الناس على إراقة الدماء، ووضع العلق، واقتلاع الأسنان، وبتر الأطراف، وغيرها من الأساليب القاسية، وذلك دون منح المريض مخدرا أو مسكنا للآلام، حتى تخف عنه الأوجاع التي تتسبب فيها هذه الأساليب.

الحلاقون في العصور الوسطى تدربوا على التطبيب وقاموا بالعديد من التدخلات الطبية (غيتي)