بالفيديو: "خيمة العلم الصغيرة".. مدرسة النازحين في حلب

عدنان الحسين-سوريا

أنشأ عدد من النازحين على عجل خيمة تتوسط مخيمهم العشوائي في منطقة راجو غربي حلب شمال سوريا، لتكون "مدرسة" لأبنائهم، بعد أن سيطرت قوات النظام السوري على قراهم وبلداتهم بريف حماة الشمالي.

ويعاني أطفال المخيم -الذي يضم أكثر من مئة عائلة نازحة- من تسرب دراسي دام سنوات لبعض الأطفال، حتى بات قسم كبير منهم لا يعرف القراءة ولا الكتابة.

وتوفر الخيمة للأطفال مبادئ القراءة والكتابة والحساب، علما بأنها لا تضم غير مدرسين اثنين هما أبو محمد وزوجته.

ويقصد المدرسة -التي سماها الأطفال "خيمة العلم الصغيرة"- نحو سبعين طفلا تم تقسيمهما إلى قسمين، وتحتوي سبورة واحدة فقط قدمها بعض أهل الخير وأغلبهم من المصلين في مسجد المخيم.