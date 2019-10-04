المعلم الكويتي.. امتيازات مالية بعد نضال نقابي طويل

كان الشيحة أحد من شهدوا عملية تحول طالت رواتب المعلمين في الكويت مع إقرار قانون "كادر المعلمين" عام 2011 بعد مخاض طويل.

في الكادر الجديد مُنح المعلم والهيئة التعليمية برمتها امتيازات مادية كبيرة، جعلت المعلم المبتدئ والمعين حديثا يحصل على راتب تصل قيمته إلى 950 دينارا كويتيا (تعادل 3125 دولارا أميركيا) إذا كان عزبا، ليرتفع الرقم إلى 1050 دينارا (نحو 3500 دولار) إذا كان متزوجا.

أما أصحاب الخبرة الطويلة فتتضاعف رواتبهم لتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ثلاثة آلاف دينار كويتي شهريا، وهو ما يعادل نحو عشرة آلاف دولار.

ويبين الشيحة -في حديثه للجزيرة نت- أن الزيادات السنوية في راتب المعلم لم تكن تزيد قبل إقرار كادر المعلمين عن عشرة دنانير (نحو ثلاثين دولارا)، إذا جرت ترقيته إلى رئيس قسم، ثم زادت في عهد الوزيرة السابقة موضي الحمود قبل إقرار الكادر إلى 45 دينارا.

أما وفقا للكادر الحالي؛ فإن المعلم يحصل على زيادة تصل إلى 350 دينارا (نحو 1150 دولارا) على راتبه الأساسي، مبينا أنه كلما ترفع المعلم في درجته الوظيفية زادت معها الزيادة المالية وفقا للكادر.

ويقول الشيحة إن لوائح الترفيع في وزارة التربية تقرر ست سنوات بين كل درجة وأخرى، لكن الكادر يقلص تلك الفترة إلى النصف إذا حصل المعلم على تقدير ممتاز ثلاث سنوات متتالية، حيث يُرفّع درجة كاملة، بما يتبع ذلك من زيادات مالية.