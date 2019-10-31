تحتضنه الدوحة.. 53 دولة في المخيم الشبابي للعمل التطوعي والإنساني

عماد مراد-الدوحة

جنى الشاب القطري عبد الرحمن بورشيد فوائد جمة من مشاركته في مخيم الدوحة الشبابي للعمل التطوعي والإنساني الذي تتواصل فعالياته في قطر بمشاركة وفود شبابية من 53 دولة من دول العالم الإسلامي.

وانتظم بورشيد في المخيم منذ انطلاقته مع 73 شابا من جنسيات مختلفة في دورات وورش تعليمية ومحاكاة لكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية وأزمات النزوح وتقديم العون للمحتاجين، على أن يكون ورفاقه على دراية بأمور عدة كالقانون الدولي الإنساني والإسعافات الأولية وغيرها من الخبرات التي تقدم لهم أثناء إقامتهم في المخيم التي ستمتد حتى يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويعيش بورشيد ورفاقه في مخيم يعكس واقع حياة المتضررين جراء الحروب والكوارث الطبيعية ضمن محاكاة للأجواء الصعبة التي يعيشها ملايين البشر في مخيمات اللجوء، لتُدخل في نفوس الشباب المشارك قيما وثقافة جديدة عن ضرورة تغيير هذا الواقع المؤسف الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية.