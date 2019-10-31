شاهد- القلوب المبصرة.. معرض المنتجات اليدوية للمكفوفين في سوريا

عدنان الحسين-سوريا

أقام عدد من المكفوفين في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) في الفترة بين 23 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري معرضًا للأشغال اليدوية التي تمكنوا من إنتاجها بعد أشهر من التدريب المستمر، ضمن خطوة نوعية في الشمال السوري.

وأنتج المكفوفون خلال معرض أطلقوا عليه اسم "القلوب المبصرة" العديد من القطع والمنتجات للإشارة إلى الإمكانات التي يمتلكونها رغم عدم قدرتهم على النظر.

وكان المكفوفون تدربوا خلال ستة أشهر على صناعة الأطباق والسلال وقطع من القش بطريقة فنية رائعة، قبل أن تقدم للزوار خلال المعرض.