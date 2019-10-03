بالفيديو.. مسجد باللون الوردي في غزة للتوعية بسرطان الثدي

أضاءت جمعية العون والأمل الفلسطينية لرعاية مرضى السرطان يوم الثلاثاء مسجد الحسانية الواقع على شاطئ بحر مدينة غزة باللون الوردي للتوعية بمخاطر سرطان الثدي ضمن حملة التوعية التي تقوم بها للتعريف بمخاطر المرض.

وقالت مدير عام برنامج العون والأمل إيمان شنن إن إضاءة المسجد تأتي للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي وإنه تم اختيار المسجد لهذه الفعالية لما له من مكانة روحانية لدى سكان قطاع غزة ولحث الرجال على دعم نسائهن للكشف المبكر عن المرض والتأكد من عدم إصابتهن به.

وتابعت "مريضات سرطان الثدي يواجهن صعوبات كثيرة في القطاع منها الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر ونقص الأدوية والإمكانيات اللازمة للكشف عن المرض".

مرض منتشر

يعتبر مرض سرطان الثدي حسب موقع وزارة الصحة الفلسطينية أكثر أنواع السرطان انتشارا في فلسطين عام 2018، وبلغت نسبة حالات الإصابة به 14.2% من مجموع حالات السرطان المسجلة وذلك بمعدل حدوث 16.7 حالة لكل مئة ألف ساكن.

وتشير الوزارة إلى أن فلسطين شهدت خلال السبعة عشر عاما الماضية زيادة ملحوظة في حالات السرطان وأنها تضاعفت من 1073 حالة عام 2000 إلى 2536 حالة عام 2017 في الضفة الغربية وحدها.

ويعد شهر أكتوبر/تشرين الأول شهر التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي حول العالم ويتخذ اللون الزهري أو الوردي شعارا من أجل التوعية بمخاطر المرض.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مرض السرطان يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13% من مجموع وفيات سكان العالم سنويا.