معارك بالطين وأعياد للقرود.. تعرف على أغرب المهرجانات في آسيا

تختلف المهرجانات التي تقام في القارة الآسيوية كليا عن نظيرتها في بقية القارات لأسباب مجتمعية ودينية وعقائدية، وتقام فيها احتفالات غريبة وغير متداولة في مهرجانات أخرى مما يمنحها صفات استثنائية ويجعلها محل متابعة من الجماهير حول العالم. الكاتبة إيرين غورافي استعرضت في تقرير نشره موقع ذي ترافل الأميركي عشرة من أكثر المهرجانات غرابة في آسيا، من بينها الحفلات المائية والمعارك الطينية والتكفير عن الذنب وأعياد القرود.. نعرضها في هذا التقرير.. مهرجان هولي في الهند

هو مهرجان هندوسي قديم معروف أيضا باسم مهرجان الربيع أو مهرجان الألوان، ويحتفل فيه السكان في كل من الهند ونيبال وبعض البلدان المجاورة لها بوصول الربيع في شهر مارس/آذار.

ويتواصل المهرجان طيلة يومين وتضيء النيران السماء في اليوم الأول، بينما تكسو الشوارع في اليوم الثاني الألوان الزاهية للملابس والبخاخات.

مهرجان كوناكي سومو في اليابان

يتواجه اثنان من مصارعي السومو خلال هذا المهرجان بطريقة غير تقليدية، ويمسك كلاهما طفلا بين ذراعيه ويحاول كل واحد منهما جعل طفل المنافس يبكي عن طريق الهدير أو تغيير تعابير وجوههم أو الصراخ في وجهه، وإذا بكى الطفلان في آن واحد، يربح الأعلى صوتا. أما إذا ضحك الطفل فيتدخل الحكم لابسا قناع الغول.

ويُذكر أن هذا التقليد قائم منذ أربعمئة عام ويقال إنه يطرد الأرواح الشريرة وينفع صحة الطفل.

مهرجان الطين في كوريا الجنوبية

هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة القائمة على الطين بما في ذلك المصارعة الطينية والسباقات والحمامات، وينتظم خلاله عدد من الفعاليات الترفيهية الحية مع بعض نجوم الكي بوب الأكثر شهرة في كوريا الجنوبية ويشارك فيه الزائرون للمتعة والانتفاع بفوائد الطين للبشرة.