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يعتقدون أن أرواحهم تنزل من السماء.. مكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الموتى"

المحتفلون يرتدون ملابس محاكية للأموات في "يوم الموتى" بالمكسيك (الأناضول)
المحتفلون يرتدون ملابس محاكية للأموات في "يوم الموتى" بالمكسيك (الأناضول)

شارك الآلاف من سكان العاصمة المكسيكية مكسيكو اليوم الاثنين في مهرجان "يوم الموتى" احتفاء بذكرى أقاربهم وأجدادهم الذين توفوا، وذلك بإقامة عروض ومسيرات وارتداء أقنعة وألبسة تحاكي الأموات مستوحاة من رسومات الفنان المكسيكي الراحل خوسيه غوادالوبي بوسادا. 

مكسيكيون يحتفون بأجدادهم الموتى بتقديم المأكولات التي كانت مفضلة لديهم (الأناضول)

ويعتقد المشاركون في المهرجان أن أرواح الموتى تهبط إلى الأرض مرة كل سنة، فيسعون إلى تكريمهم عبر إضاءة الشموع وتقديم المأكولات التي كانت مفضلة لديهم ووضع أكاليل زهور على قبورهم.

ويحتفل المكسيكيون خلال المهرجان بالموسيقى والرقص وتنظيم مواكب جنائزية تمثيلية، ويعتقدون أن ذلك يربطهم بأجدادهم الموتى وتراثهم المنقول عبر الأجيال.

 مظاهر احتفالية متنوعة في "يوم الموتى" بالمكسيك (الأناضول)

 

المصدر : وكالة الأناضول
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