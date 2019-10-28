يعتقدون أن أرواحهم تنزل من السماء.. مكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الموتى"

مكسيكيون يحتفون بأجدادهم الموتى بتقديم المأكولات التي كانت مفضلة لديهم ( الأناضول)

ويعتقد المشاركون في المهرجان أن أرواح الموتى تهبط إلى الأرض مرة كل سنة، فيسعون إلى تكريمهم عبر إضاءة الشموع وتقديم المأكولات التي كانت مفضلة لديهم ووضع أكاليل زهور على قبورهم.

ويحتفل المكسيكيون خلال المهرجان بالموسيقى والرقص وتنظيم مواكب جنائزية تمثيلية، ويعتقدون أن ذلك يربطهم بأجدادهم الموتى وتراثهم المنقول عبر الأجيال.