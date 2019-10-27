تعرف على المدن التي يعيش فيها أثرياء العالم

المركز الأول-نيويورك

تضم تلك المدينة 11%من أثرياء الولايات المتحدة، وتعتبر مركزا ماليا عالميا في أكبر الدول الاقتصادية، وتشكل مكانا جاذبا للساعين إلى الاستثمار. ويعيش بها أكثر من ملياردير من جنسيات عديدة من أجل الحصول على الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى كونها تفرض شروطا ضريبية تلائم أعمالهم وتمتاز ببنية تحتية جيدة.

ويقدر عدد الأثرياء هناك -بحسب تقارير الثروة الفائقة بالعالم 8980 شخصا- وتسمح لهم الإقامة بالمدينة إنشاء روابط مفيدة واستخدام بنية تحتية ذات تقنية عالية وصديقة للبيئة فضلا عن وجود نيويورك بالقرب من الموارد العلمية والتكنولوجيات الجديدة.

هونغ كونغ ثاني مدينة يعيش فيها أثرياء العالم رغم تراجع اقتصادها (مواقع التواصل)

المركز الثاني-هونغ كونغ

يصل عدد الأثرياء هناك 8950 شخصا ويعيشون في بلدات منعزلة من البلاد، وأوضحت الكاتبة أن هونغ كونغ فقدت مكانتها الرائدة في العالم وفقا لمؤشرات سنة 2017 بسبب تراجع التجارة في أسواق الأسهم الآسيوية وتقهقر الاقتصاد الصيني.

المركز الثالث-طوكيو

تمثل مقر إقامة 40%من أغنى سكان البلاد والمركز الصناعي الرئيسي باليابان، والموقع المركزي لقطاعات الاتصالات والإلكترونيات وغيرها من القطاعات الهامة.

المركز الرابع-لوس أنجلوس

تحتل المرتبة الثانية في عدد الأثرياء بالولايات المتحدة، ويقدر عدد هم بـ 5295 شخصا.

وتفيد تقارير "بيزنس إنسايدر" أن لوس أنجلوس تتأخر فيما يتعلق بنمو عدد الأثرياء القاطنين في المجتمعات الشاطئية المغلقة بماليبو وسانتا مونيكا.