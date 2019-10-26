"منخفض حمادة" أم "إعصار ميديكين"؟ سخرية بمواقع التواصل في مصر
|
وقال أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن ما ذكرته وكالة ناسا "مجرد خيال علمي"، وإن هيئة الأرصاد سمت المنخفض الجوي "حمادة" لأنه منخفض جوي عادي وتتعرض له مصر كل عام.
|
|
وشغل الاضطراب الجوي ومخلفاته رواد مواقع التواصل بمصر في الساعات الماضية، وتفاعلوا عبر وسوم مختلفة، بينها "الإعصار عصمت" و"إعصار ميديكين"، خاصة أن الاضطرابات الجوية التي تعرضت لها البلاد نتج عنها أمطار رعدية أودت بحياة نحو عشرين شخصا، خاصة في القاهرة والمدن الساحلية ووسط وشمال سيناء.
|
وأطلق رواد مواقع التواصل العنان لتغريداتهم و"خفة دمهم" للتعبير عن سخريتهم من نفي السلطات وجود إعصار، ونشروا صورا وفيديوهات للأمطار التي غمرت شوارع مدن مصرية مع تعليقات طريفة.
|
في المقابل، دعا مغردون آخرون سكان منطقة الدلتا والإسكندرية وسيناء إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه هذا الإعصار تجنبا لخطر السيول والانهيارات والصعق الكهربي.
وأشار مركز أعاصير المتوسط في تغريدة على حسابه اليوم إلى أن ما أسماها "العاصفة سكوت" توجد حاليا في شمال سيناء، وانخفضت سرعتها إلى 35 ميلا في الساعة، وأضاف المركز أن العاصفة تسببت في أمطار غزيرة في شبه جزيرة سيناء، وهي تتجه نحو الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
- احتجاجات لبنان.. إصابات باحتكاك مع الجيش ومظاهرات مؤيدة للتيار الحر
- بالوثائق.. وكالات تجسس أميركية تكشف مخططا لتهريب الجيش المصري أسلحة كورية شمالية
- الجزيرة نت تنفرد بنشر وثيقة الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
- "أنا ممول الثورة".. هكذا رد لبنانيون على اتهامات نصر الله
- اعتصام مفتوح في بغداد بعد يوم دامٍ والبرلمان يفشل في الانعقاد