"منخفض حمادة" أم "إعصار ميديكين"؟ سخرية بمواقع التواصل في مصر

نفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون ما تتعرض له البلاد ناتجا عن إعصار سمي "ميديكين" وفق ما ذكرت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا)؛ مما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ عبر ناشطون عن حيرتهم بشأن التسمية التي يعتمدونها لوصف هذه الظاهرة الطبيعية.

تفسير رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر :



اللي بيحصل في مصر خيال علمي عملته ناسا !!

و المنخفض الجوي اللي عندنا سمناه حمادة !! pic.twitter.com/PBgw1nex5p — إسلام عقل | Islam Akel (@islamakel) October 26, 2019

وقال أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن ما ذكرته وكالة ناسا "مجرد خيال علمي"، وإن هيئة الأرصاد سمت المنخفض الجوي "حمادة" لأنه منخفض جوي عادي وتتعرض له مصر كل عام.

الأرصاد: آخد الإعصار من الجو وأديهولكم منخفض صغير اسمه حمادة pic.twitter.com/1V5TsX3bqG — wael kandil (@waiel65) October 26, 2019

لا تقولي عصمت ولا حماده النيل اتملي وبزياده

واللي معاه ربنا مش مهم مين عليه pic.twitter.com/qCZKTqipMU — اسامه (@usama233) October 26, 2019

وشغل الاضطراب الجوي ومخلفاته رواد مواقع التواصل بمصر في الساعات الماضية، وتفاعلوا عبر وسوم مختلفة، بينها "الإعصار عصمت" و"إعصار ميديكين"، خاصة أن الاضطرابات الجوية التي تعرضت لها البلاد نتج عنها أمطار رعدية أودت بحياة نحو عشرين شخصا، خاصة في القاهرة والمدن الساحلية ووسط وشمال سيناء.

لا اتعدل وستوب كدة وسكوز مي!! اعصار دة عندكم يا حبيبي لكن عندنا دة حتة منخفض ولا يسوى ومسميينه حمادة! pic.twitter.com/hx1aebAA2a — Nancy Salib (@thenoussa) October 26, 2019

وأطلق رواد مواقع التواصل العنان لتغريداتهم و"خفة دمهم" للتعبير عن سخريتهم من نفي السلطات وجود إعصار، ونشروا صورا وفيديوهات للأمطار التي غمرت شوارع مدن مصرية مع تعليقات طريفة.

مركز اعاصير المتوسط: "الاعصار يدخل اليابس حاليا في شمال سيناء بسرعة 72 كيلومتر في الساعة"



رجاء توخي الحذر لكل من هو ملاصق للشريط الساحلي بسيناء والبقاء داخل المنازل.



ليس الهدف التهويل ولكن حماية الأرواح.



للمعلومات العلمية الدقيقة تابع مركز أعاصير المتوسط: #MedicaneScott https://t.co/CqsDaZoXPU — د. عصام حجي (@essamheggy) October 26, 2019

في المقابل، دعا مغردون آخرون سكان منطقة الدلتا والإسكندرية وسيناء إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه هذا الإعصار تجنبا لخطر السيول والانهيارات والصعق الكهربي.

وأشار مركز أعاصير المتوسط في تغريدة على حسابه اليوم إلى أن ما أسماها "العاصفة سكوت" توجد حاليا في شمال سيناء، وانخفضت سرعتها إلى 35 ميلا في الساعة، وأضاف المركز أن العاصفة تسببت في أمطار غزيرة في شبه جزيرة سيناء، وهي تتجه نحو الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.