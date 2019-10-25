أهدى منها لأردوغان.. شيخ تركي يتطلع إلى غينيس عبر تحف فريدة

تخصص السبعيني التركي أردوغان غوزل في صنع تحف للزينة تتمثل في سكاكين صغيرة لا يتجاوز طولها سنتيمترين، وحصل على لقب بطل بلده في صناعة السكاكين الصغيرة، ويأمل لاحقا دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر هذه الصناعات.

وقال غوزل (72 عاما) إنه صنع سكاكين بطول سبعة ميلمترات، ومطواة بطول سنتيمترين، وصنع أصغر سكاكين في تركيا، وهدفه من وراء هذا النشاط لفت الانتباه إلى الحرف الجميلة رغم شغفه الكبير بدخول كتاب غينيس عبر هذه الصناعات.