أهدى منها لأردوغان.. شيخ تركي يتطلع إلى غينيس عبر تحف فريدة
تخصص السبعيني التركي أردوغان غوزل في صنع تحف للزينة تتمثل في سكاكين صغيرة لا يتجاوز طولها سنتيمترين، وحصل على لقب بطل بلده في صناعة السكاكين الصغيرة، ويأمل لاحقا دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر هذه الصناعات.
وقال غوزل (72 عاما) إنه صنع سكاكين بطول سبعة ميلمترات، ومطواة بطول سنتيمترين، وصنع أصغر سكاكين في تركيا، وهدفه من وراء هذا النشاط لفت الانتباه إلى الحرف الجميلة رغم شغفه الكبير بدخول كتاب غينيس عبر هذه الصناعات.
|طول السكاكين التي يصنعها الحرفي التركي لا يتجاوز سنتيمترين (الأناضول)
وأضاف أنه قدّم هدية من سكاكينه الصغيرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإلى عدد من المسؤولين في الدولة التركية، وبدأ مهنته في صناعة السكاكين منذ 24 عاما في ورشته الصغيرة بولاية سيواس (وسط تركيا).
وأشار غوزل إلى أنه يعشق الحرف منذ نعومة أظفاره، وأنه بدأ حياته العملية بالعمل في أستوديو للتصوير الفوتوغرافي في إسطنبول، وقام في 1972 بافتتاح أستوديو للتصوير الفوتوغرافي أطلق عليه اسم "أستوديو شيرين"، قبل أن يبدأ في 1990 العمل في بيع الزهور ويتخصص عقب ذلك في صناعة التحف.