الفريق الصيني لروبوتات كرة القدم يحافظ على اللقب العالمي

استحوذ الفريق الصيني لروبوتات كرة القدم على اهتمام الحاضرين بالمنتدى العالمي لشبكات النطاق الواسع -روبوتوك- الذي انتظم أخيرا في مدينة زيوريخ السويسرية بعدما تغلب على جميع منافسيه من الدول المشاركة في البطولة المصغرة للروبوتات المدرجة في المنتدى والتتويج بلقبها خلال العامين الجاري والماضي.

وشاركت جامعة تشيجيانغ الصينية المعروفة بتفوقها في مسابقات الروبوتات الدولية بفريق روبوتات كرة القدم في المنتدى العالمي لشبكات النطاق الواسع بسويسرا، وفاز مرتين متتاليتين في مسابقة روبوكوب، أكبر مسابقة للروبوتات على مستوى العالم التي تنظم سنويا منذ عام 1997، وتتكون من عدة فروع مثل كرة القدم والصناعة وعمليات الإنقاذ.

وشارك في المسابقة أكثر من ألفي مشترك من أربعين دولة، وصعد الفريقان الصيني والألماني إلى المباراة النهائية التي توج عقبها الفريق الصيني باللقب بفوزه على منافسه بهدف لصفر.