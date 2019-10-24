الفريق الصيني لروبوتات كرة القدم يحافظ على اللقب العالمي
استحوذ الفريق الصيني لروبوتات كرة القدم على اهتمام الحاضرين بالمنتدى العالمي لشبكات النطاق الواسع -روبوتوك- الذي انتظم أخيرا في مدينة زيوريخ السويسرية بعدما تغلب على جميع منافسيه من الدول المشاركة في البطولة المصغرة للروبوتات المدرجة في المنتدى والتتويج بلقبها خلال العامين الجاري والماضي.
وشاركت جامعة تشيجيانغ الصينية المعروفة بتفوقها في مسابقات الروبوتات الدولية بفريق روبوتات كرة القدم في المنتدى العالمي لشبكات النطاق الواسع بسويسرا، وفاز مرتين متتاليتين في مسابقة روبوكوب، أكبر مسابقة للروبوتات على مستوى العالم التي تنظم سنويا منذ عام 1997، وتتكون من عدة فروع مثل كرة القدم والصناعة وعمليات الإنقاذ.
وشارك في المسابقة أكثر من ألفي مشترك من أربعين دولة، وصعد الفريقان الصيني والألماني إلى المباراة النهائية التي توج عقبها الفريق الصيني باللقب بفوزه على منافسه بهدف لصفر.
|الفريق الصيني لروبوتات كرة القدم فاز بلقبين متتاليين لكرة القدم المصغرة للروبوتات (الأناضول)
وقال عضو في فريق روبوتات كرة القدم بجامعة تشيجيانغ، تشي يوان هوانغ إنهم استخدموا العديد من الأساليب التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في مراحل تطوير فريق الروبوتات وأنهم قاموا بأنفسهم بتطوير كل مراحل الروبوتات من التصميم إلى البرمجة والدوائر الإلكترونية.
وأشار هوانغ إلى أن قدرة روبوتات كرة القدم على تنفيذ مهامها بشكل سريع ومتزامن تتم بفضل نظام البرمجة الخاص القادر على الحساب وتحليل البيانات بسرعة.
وقال "نظرا لعدم وجود منافس في الملعب حاليا، قسمنا الفريق إلى قسمين يتكون كل منهما من ثلاثة روبوتات قسم أصفر والآخر أزرق. وبينما يقوم الفريق الأزرق بالهجوم يتولى الفريق الأصفر مهمة الدفاع ضد الهجمات".
وأوضح هوانغ أن موضع الروبوتات والكرة في الملعب تتم متابعته من خلال الكاميرا عبر النظام الموجود بالحاسب الآلي الذي يمكنه إصدار أوامر للروبوتات للتوقف أو مواصلة الحركة، وقال إن فريقه يتكون من عشرة طلاب يدرسون بأقسام علوم الحاسب وهندسة الماكينات والأتمتة (التشغيل الآلي) وأن نجاح الفريق مرتبط بعض الشيء بالفرق المنافسة.