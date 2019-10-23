الكهوف في عُمان.. مغامرات وسياحة علمية

مازن المحفوظي-الجبل الأخضر-عُمان

تزخر سلطنة عُمان بوجود كثير من الكهوف المتنوعة، التي تكونت بسبب اختلاف أشكال السطح والتركيب الجيولوجي والمناخ، ويتجاوز عددها ألفي كهف متوزعة على مختلف الولايات والمناطق، مما أسهم في إثراء السياحة العلمية والترفيهية وسياحة المغامرات.

وتكونت كهوف سلطنة عمان قبل ملايين السنين فيما تعرف بحقبتي الحياة القديمة والمتوسطة، وذلك نتيجة الفترات المطيرة التي سادت شبه الجزيرة العربية آنذاك بسبب هبوب الرياح الموسمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مخزون المياه الجوفية، ما تسبب في نشاط التجوية الكيميائية (تغيير داخلي بتركيب الصخور)، فتكون كثير من الظواهر الجغرافية من بينها الكهوف.

ونشأت هذه الكهوف من خلال ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى حين تذيب المياه الجوفية الصخور الجيرية وتشكل فيها فتحات صغيرة، ثم تكبر مع مرور الزمن لتشكل كهوفا كبيرة.

أما المرحلة الثانية فتبدأ حين تنخفض المياه الجوفية بسبب قلة الأمطار أو الجفاف، ويصبح ارتفاع الكهف أعلى من منسوب المياه الجوفية فتعمل هذه المياه على تكون كهف آخر.

ثم تأتي المرحلة الثالثة التي تعرف بمرحلة "التزيين أو التجميل" التي تبدأ بتسرب المياه المشبعة بالأملاح (مثل كربونات الكالسيوم) إلى الكهف من خلال الفتحات والشقوق الموجودة في سقفه ببطء شديد، ما يسبب تكون الظواهر "الكارستية" التي تزين وتجمل الكهف بتشكيلاتها الرائعة.