إحداها تشرح غرق تايتانيك.. تعرف على أهم رسائل عرفها التاريخ

اكتشاف تابوت توت عنخ آمون

كتب المواطن الأميركي جي دبليو تشانس في السابعغ من يناير/كانون الثاني 1924 رسالة إلى وزارة الخارجية تفيد باكتشاف بقايا تابوت أحد حكام مصر القدامى، غير أن إدارة المنطقة الشرقيّة التابعة لوزارة الخارجية لم توافق على صحة هذه المعلومة.

وأشارت المجلة إلى أن عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر ومموّله اللورد كارنارفون حصلا على تصريح للحفر في وادي الملوك عام 1915، إلى أن اكتشفوا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1922 مدخل تابوت سليم خاص بالفرعون توت عنخ آمون من الأسرة 18، وذلك بعد عشر سنوات من الحفر.

وزارة الخارجية الأميركية فندت رسالة جي دبليو تشانس حول اكتشاف بقايا تابوت توت عنخ آمون (غيتي)

سفينة تايتانيك

كتب القائد السياسي البريطاني بن تيليت (1860-1943) رسالة انتقد فيها بشدة "الكره الطبقي الوحشي" الذي أدى إلى خسارة أعداد كبيرة من ركاب الدرجة الثالثة، مقارنة بالركاب الأثرياء خلال غرق سفينة تايتانيك.

وكان المهندسون حرصوا عند تصميم السفينة على عدم اختلاط الركاب من مختلف الفئات، وزوّدوا بعض السلالم ببوابات معدنية لا يستطيع فتحها سوى أحد أفراد الطاقم.

ولم يكن الموظفون متواجدين لفتح البوابات في ليلة الكارثة، مما تسبب في محاصرة المئات من الركاب في الأسفل وغرقهم بسبب تدفق المياه بعدما حظوا بأقل فرصة للنجاة بغضّ النظر عن الفروق الطبقية.

وتوضح رسالة تيليت بعض الأسباب الرئيسية وراء عدم إنقاذ المزيد من الأرواح، وتدعو وزارة البحرية إلى تطبيق أنظمة سلامة أكثر صرامة في المستقبل.

واشتكى من إعطاء الأولوية للركاب من الدرجة الأولى أثناء تحميل قوارب النجاة، وأشار إلى أن عدد القوارب لم يكن كافيا لأن المصمّمين فضّلوا الحفاظ على جماليّة سطح السفينة.