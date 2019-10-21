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رغم فقره وظروفه الصعبة.. هذا ما فعله الطالب الأول على العراق لأبناء قريته

حسن حصل على معدل 99.86% في المرحلة الثانوية رغم الصعاب التي واجهته (مواقع التواصل)
حسن حصل على معدل 99.86% في المرحلة الثانوية رغم الصعاب التي واجهته (مواقع التواصل)

حظيت مبادرة الطالب الأول على العراق في امتحانات المرحلة الثانوية حسن معيوف ببناء مدرسة بقريته الفقيرة في محافظة ذي قار (جنوب العراق) من الأموال والمنح التي حصل عليها مكافأة لتفوقه؛ باهتمام كبير في الشارع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحصل حسن على معدل 99.86% في المرحلة الثانوية، متحديا كل الصعاب التي واجهته، حيث كان يدرس في منزل متهالك، ويقطع نحو 11 كيلومتراً، إما على دراجته الهوائية أو مشيًا على الأقدام في الأيام الماطرة، للوصول إلى المدرسة، مغلّفا نفسه وكتبه بأكياس النايلون كي لا تتبلل، ويدرس على ضوء الفانوس في المنزل.

وكتبت معلقة تدعى "جنات" على تويتر أنها تتمنى أن يحذو السياسيون حذو هذا الطالب، ويتعلموا معنى الوطنية منه.

وتمنت معلقة أخرى من الجهات المعنية في العراق أن يشعروا بمعاناة الفقراء مثلما فعل الطالب المتفوق.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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