رغم فقره وظروفه الصعبة.. هذا ما فعله الطالب الأول على العراق لأبناء قريته

حظيت مبادرة الطالب الأول على العراق في امتحانات المرحلة الثانوية حسن معيوف ببناء مدرسة بقريته الفقيرة في محافظة ذي قار (جنوب العراق) من الأموال والمنح التي حصل عليها مكافأة لتفوقه؛ باهتمام كبير في الشارع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحصل حسن على معدل 99.86% في المرحلة الثانوية، متحديا كل الصعاب التي واجهته، حيث كان يدرس في منزل متهالك، ويقطع نحو 11 كيلومتراً، إما على دراجته الهوائية أو مشيًا على الأقدام في الأيام الماطرة، للوصول إلى المدرسة، مغلّفا نفسه وكتبه بأكياس النايلون كي لا تتبلل، ويدرس على ضوء الفانوس في المنزل.

وكتبت معلقة تدعى "جنات" على تويتر أنها تتمنى أن يحذو السياسيون حذو هذا الطالب، ويتعلموا معنى الوطنية منه.

الطالب الأول على العراق حسن محسن معيوف يتبرع بمبلغ قدره50مليون دينار من المنح والهدايا التي حصل عليها لبناء مدرسة في قريته النائية لإنهاء معاناة أبناء قريته بعد تجربة الرحلات اليومية المضنية التي كان يقطعها ذهاباً واياباً .

اتمنى من حكام العراق وجميع السياسيين يتعلمون الوطنية منه pic.twitter.com/RxelDu938a — janat (@janat07540364) October 21, 2019

وتمنت معلقة أخرى من الجهات المعنية في العراق أن يشعروا بمعاناة الفقراء مثلما فعل الطالب المتفوق.

حسن محسن معيوف .. الاول على مدارس العراق , تبرع بكل ما حصل عليه من هدايا ومنح بلغ مجموعها ٥٠ مليون دينار , لبناء مدرسة لابناء قريته كي لايعانوا كما عانى بالسير يوميا كيلومترات ليصل مدرسته .

---

منين اجيب احساس للي ما يحس ؟#سلميه_نريد_التغيير pic.twitter.com/pTIBQn0FfZ — lady (@zailad__) October 21, 2019

نبارك لمدينة قلعة سكر

نبارك لذي قار

نجاح ابنها بمرحلة السادس اعدادي بمعدل 99 الف مبروك النجاح

هو من عائلة بسيطة ورغم فقر الحال لم يمنعه من النجاح والتفوق

انت رفعة للراس وهنيئا للعراق بك الف مبروك وبالموفقية الدائمة

الطالب #الأول على العراق "حسن محسن معيوف" من ذي قار قلعة سكر pic.twitter.com/w6pSA8RK9s — vivyan edy (@EdyVivyan) August 4, 2019