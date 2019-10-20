هل أنت مستعد للتخلي عن جميع حقوق وجهك مقابل 128 ألف دولار؟

أعلنت شركة ناشئة بريطانية عن حاجتها لشخص يرغب في بيع حقوق وجهه إلى الأبد مقابل 115000 يورو (128397.38 دولار) على أن تقوم تلك الشركة بعد ذلك بنسخ الوجه على روبوت بشري يعتني بكبار السن.



وقد نشرت شركة جيوميك Geomiq هذا الإعلان يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي نيابة عن مؤسسة روبوتات لم يفصح عن اسمها.



ويعمل زبون Geomiq الذي وضع الإعلان على صنع روبوت لرعاية كبار السن،

ولذلك فإن مصممي هذا الروبوت يرغبون في جعله وديا ووديعا ما أمكن.

إذا وافقت على المشروع فهذا يعني أن وجهك سوف ينسخ بآلاف النماذج المحتملة في جميع أنحاء العالم (غيتي)





وسيبدأ إنتاج هذا الجهاز ابتداء من العام المقبل، وقد أشفعت جيوميك الإعلان بهذه الجملة "نحن نعلم أن هذا طلب خاص جدا، ومن المعروف أن التخلي عن حقوق وجهك قرار صعب للغاية".

أما موقع "أل سي إي" الفرنسي الذي أورد الخبر فإنه نبه إلى أنه من الصعب معرفة ما إذا كان ما أعلن عنه مشروعا جادا أم لا، لكنه نصح من يودون ذلك أن ينتبهوا أولا إلى أن هذا يعني أن وجهك سوف ينسخ بآلاف النماذج المحتملة في جميع أنحاء العالم.