خبيئة العساسيف.. الكشف عن أكبر كنز أثري بمصر منذ قرن

أعلنت وزارة الآثار المصرية في بيان رسمي لها عن استخراج ثلاثين تابوتا خشبيا آدميا محفوظا في حالة جيدة بمنطقة جبانة العساسيف، التي توجد على الضفة الغربية لنهر النيل في محافظة الأقصر المصرية.

وبحسب البعثة الكشفية المصرية، فإن تلك التوابيت كانت لمجموعة من كهنة وكاهنات وأطفال الأقصر الذين خدموا المعبودَيْن آمون وخنسو قبل ثلاثة آلاف سنة من الآن، وحُفظت تلك التوابيت منذ لحظة تركها مغلقة بالكامل وبداخلها المومياوات في مستويين، ضم الأول 12 تابوتا والثاني 18 تابوتا.

الأولى منذ قرن

وبحسب بيان وزارة الآثار المصرية الصادر يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، فإن تلك هي أول خبيئة توابيت آدمية كبيرة يتم الكشف عنها كاملة منذ القرن التاسع عشر، وكانت أشهر المكتشفات السابقة من هذا النوع هي خبيئة الدير البحري التي أعلن عنها عام 1881، وخبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني أعلن عنها سنة 1898، وخبيئة باب الجسس عام 1891.